Проект рекультивации Нижневоргольской свалки в Елецком районе получил положительное заключение государственной экологической экспертизы. Это обязательное условие для подачи заявки в Минприроды России, чтобы получить федеральное финансирование.

Липецкие экологи уже готовят документы. В случае одобрения заявки и получения средств к работам приступят незамедлительно, подчеркнули в региональном управлении экологии и природных ресурсов. В ведомстве добавили, что ликвидация Нижневоргольской свалки позволит очистить 21,6 гектара от 889 тысяч кубических метров мусора и улучшить качество жизни более 100 тысяч человек.

В настоящее время в Липецкой области в рамках федерального проекта «Чистая страна» продолжается биологический этап рекультивации свалки «Орлиный Лог» в Липецке и за счет средств регионального бюджета ведётся рекультивация свалки в селе Ярлуково Грязинского района.

«Качество жизни населения во многом зависит от экологического и санитарного состояния населённых пунктов. В этом направлении мы ведём комплексную работу, и она будет продолжена», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.