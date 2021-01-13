В рамках антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативных актов прокуратура Хлевенского района установила, что проект решения Совета депутатов муниципального района о передаче части полномочий в области дорожной деятельности содержит нормы, создающие предпосылки для произвольного толкования.

В частности, в нарушение Федерального закона от 06.10.2003 №131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» проектом предполагалось передать часть полномочий района в области дорожной деятельности сельским поселениям при отсутствии утверждённого объема межбюджетных трансфертов. Помимо этого, не определены сроки передачи соответствующих полномочий.

В связи с этим прокуратура дала отрицательное заключение на проект нормативного правового акта, который отправлен на доработку с целью исключения коррупциогенных факторов.