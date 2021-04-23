По благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Липецкого и Задонского Арсения проект «Семейные клубы трезвости» Липецкого православного общества «Трезвение» принял участие в конкурсе малых грантов «Православная инициатива – 2021». Данный проект признан победителем конкурса и рекомендован к финансированию.

В рамках проекта планируется организация семейных клубов трезвости при храме прп. Сергия Радонежского (г. Липецк), при храме Рождества Пресвятой Богородицы (г. Елец), а также при храме святых Петра и Февронии (с. Тербуны). Еженедельно будут проводиться общие собрания семейных клубов трезвости, задачей которых станет просветительская работа, включающая традиционные семейные ценности и трезвый образ жизни.

Члены семей, имеющие проблемы, связанные с алкогольной зависимостью, получат возможность взглянуть на многие вопросы в свете Евангельских истин.

Два раза в месяц в клубах будут проводиться песенные вечера духовной направленности. В клубе при храме прп. Сергия Радонежского будет действовать самодеятельный театр. В рамках проекта ко дню празднования в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» будут проведены крестные объезды «За трезвость!» вокруг г. Липецка, вокруг г. Ельца и вокруг с. Тербуны.

С целью предотвращения греховного падения члены клуба организуют активный патронаж неблагополучных семей, чтобы помочь им в разрешении проблем. Если «срыв» все же произойдет, то вся деятельность клуба будет направлена на создание условий, способствующих выходу данной семьи из кризиса.

В рамках проекта участники семейных клубов трезвости примут участие в профилактических мероприятиях к Всемирному дню борьбы с наркоманией и алкоголизмом. Состоятся промо-акции «Пост трезвости», жителям будут раздаваться буклеты о преимуществе трезвого образа жизни.

Проект создаст возможности для возобновления нормальной жизнедеятельности людей, зависимых от алкоголя и членов их семей в той среде, которая, являясь по форме клубом, в сущности представляет модель здоровой функциональной семьи со своими ценностями, традициями, атмосферой безопасности, любви и взаимоуважения, сообщается на сайте Липецкой митрополии.