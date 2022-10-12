Спортивные волонтёры будут помогать в проведении соревнований в Липецкой области. Сейчас идёт набор добровольцев в рамках нового проекта «Спортивное волонтёрство», который реализуется беговым сообществом Lipetsk Running при поддержке регионального управления внутренней политики. Заявки на участие в проекте принимаются по ссылке.

«Сегодня ни одно событие не обходится без помощи волонтёров. Они решают огромное количество организационных вопросов, создают незабываемую атмосферу и имидж принимающей стороны, а также, необходимый настрой для участников и ощущение праздника для гостей и зрителей», – отмечают координаторы проекта.

В рамках проекта волонтёры пройдут обучение – запланировано пять семинаров и 14 встреч. Стимулирование добровольческой деятельности предусмотрено мотивационной программой. Спортивным волонтёрам в Липецкой области предоставят экипировку по аналогии со сборными командами Министерства спорта РФ. Запланирован конкурс на звание «Лучший волонтёр месяца» и «Лучший волонтёр года».

«Активных и неравнодушных людей в Липецкой области много. Они меняют мир вокруг себя и служат примером для других. Для поддержки и продвижения спортивного движения нужны такие люди», – считает руководитель региона Игорь Артамонов.