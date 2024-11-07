Стартовал новый сезон всероссийского просветительского проекта «Цифровой ликбез». В рамках его открытия заместитель начальника управления цифрового развития Липецкой области Ирина Шапошникова 6 ноября провела в школе №2 Липецка урок для 9 и 10 классов на тему «Простая электронная подпись в Сети».

Школьники узнали, в чём разница между идентификацией, аутентификацией и авторизацией, как электронная подпись используется на Едином портале госуслуг, как защитить аккаунт от мошенников, чем полезна двухэтапная авторизация и какие виды электронной подписи существуют. Им рассказали, что в ряде случаев электронная подпись представлена в виде кода или логина и пароля. Такая подпись экономит время и ресурсы, но накладывает дополнительную ответственность: хранить её надо так, чтобы злоумышленники не получили доступ к данным пользователя.

Тематические уроки в рамках проекта «Цифровой ликбез» нацпроекта «Цифровая экономика» проходят до 24 ноября. Впервые его партнёром выступила компания-разработчик экосистемы для бизнеса «Контур». Материалы на сайте можно изучить самостоятельно.

«Основы цифровой грамотности – одни из базовых навыков в современном мире, которые помогают не только стать успешным, но и уберегают от многих рисков. Липецкая область стремится к тому, чтобы показатели цифровой грамотности были высокими среди граждан любого возраста. А на подрастающее поколение мы смотрим с особой надеждой. Хотелось бы, чтобы многие из них в ходе образовательных проектов по цифровизации заинтересовались айти-науками и в будущем пополнил ряды специалистов, в которых экономика региона особенно нуждается», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.