Проект «Цифровой ликбез» поможет липчанам позаботиться о себе и природе

Какие полезные цифровые привычки помогут позаботиться о себе и природе и как связано цифровое поведение и выбросы углекислого газа в атмосферу, липчане смогут узнать из обучающего ролика и методических материалов всероссийского просветительского проекта в сфере цифровой грамотности и кибербезопасности «Цифровой ликбез». Контент подготовлен при поддержке Минпросвещения и Минцифры России. Видео выйдет 20 октября и будет доступно по ссылке.

Главный герой видеоролика толстолобик Миша расскажет, почему важно выключать уведомления на телефоне, делиться медиафайлами друг с другом осознанно и периодически наводить порядок в своих цифровых устройствах. По сюжету Миша пытается побороть свою рассеянность и выучить новую роль в спектакле. Его постоянно отвлекают уведомления в телефоне, а память гаджета заполняется множеством видео и фотофайлов, которые присылают ему друзья и члены семьи. Миша устаёт и не успевает выполнить задание.

Учитель предлагает ребятам устроить цифровой субботник. Благодаря проекту школьники узнают простые правила цифрового поведения, которые повышают личную эффективность и способны сократить количество выбросов углекислого газа в атмосферу. Развитие этих навыков у подрастающего поколения соответствует задачам национального проекта «Цифровая экономика», направленного на обеспечение цифровой безопасности и подготовку, квалифицированных ИТ-кадров в России.

«Развитие цифровых компетенций способствует повышению качества жизни и отвечает современным вызовам. Мы поддерживаем проекты, которые помогают жителям региона адаптироваться к быстро меняющимся условиям и эффективно использовать технологии в повседневной деятельности», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Проект предназначен для возрастной категории 6+, рекомендован для просмотра с родителями или педагогами и верифицирован ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания». Контент проекта также включает в себя методические материалы для педагогов, которые помогут эффективно интегрировать видеоролики в учебный процесс на уроках ОБЖ, информатики или на родительских собраниях.