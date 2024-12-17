Уроки цифровой грамотности и кибербезопасности пройдут в школах Липецкой области в рамках Всероссийского просветительского проекта «Цифровой ликбез» с 16 декабря 2024 года по 2 февраля 2025 года. При помощи анимированных роликов детям расскажут о том, как защитить себя при использовании цифровых платформ.

Новые серии «Цифрового ликбеза» созданы при активном участии самих школьников: на объявленный организаторами конкурс ребята из разных регионов России прислали 79 сценариев. Контент предназначен для детей старше 6 лет и рекомендован для просмотра с родителями или учителями. Главные герои роликов – Ряпушка Варя и Налим Максим – научатся покупать товары на цифровых платформах с доставкой и искать подработку.

«Основы цифровой грамотности – одни из базовых навыков в современном мире, которые помогают не только стать успешным, но и уберегают от многих рисков. Липецкая область стремится к тому, чтобы показатели цифровой грамотности были высокими среди граждан любого возраста. А на подрастающее поколение мы смотрим с особой надеждой. Хотелось бы, чтобы многие из них в ходе образовательных проектов по цифровизации заинтересовались айти-науками и в будущем пополнил ряды специалистов, в которых экономика региона особенно нуждается», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Кроме видеороликов, на сайте доступны методические материалы, позволяющие эффективно интегрировать тему в образовательный процесс.