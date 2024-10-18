В Добринской районной библиотеке стартовал проект «ВыZOV: исторические квесты», реализуемый при поддержке Фонда президентских грантов. В ходе реализации проекта состоятся пять квестов по значимым героическим событиям истории нашей России (Куликовская битва, Бородинское сражение, Битва за Кавказ, Курская битва, Добринцы — Великой Победе).

Участники проекта — сборные команды от 13 до 17 лет из всех уголков Добринского края. Каждая из пяти команд подготовит один квест и примет участие ещё в четырех, разработанных другими участниками проекта. Заключительным мероприятием станет «#КвестЗачет», где будут подведены итоги достижений команд.

28 сентября состоялся первый квест «Заря Победы — Курская битва», посвящённый боевому подвигу советского народа, совершённому на полях одного из ключевых сражений Второй мировой и Великой Отечественной войны. Игра была построена на исторических фактах с целью воспитания у подростков гражданственности, любви к своей Родине, чувства патриотизма, укрепления нравственно-патриотических чувств, формирования знаний о Великой Отечественной войне, о доблести, о подвигах, о славе наших воинов-освободителей, о том, какой ценой была завоёвана Победа. Организовала и провела квест сборная команда «Крепость», в которую вошли ребята из Талицкого Чамлыка, Паршиновки, Березнеговатки, Лебедянки и деревни Заря. В мероприятии приняли участие 60 человек.

По сюжету игры, участники пяти поисковых отрядов: «Юнармейцы», «Пламя», «Патриоты», «Бравые гусары» и «Десант» — отправились для экстренного восстановления «Карты сражений».

За ограниченный период времени команды прошли определённый спланированный маршрут, достойно преодолевая различные этапы и выполняя творческие и интеллектуальные задания, предлагаемые организаторами площадок: «Оружие битвы», «Разведчики», «Битва в литературе, искусстве», «Факты и события», «Герои битвы».

В ходе подготовки и прохождения квеста подростки с большим энтузиазмом и интересом выполняли задания по произведениям о Великой Отечественной войне, документально-историческим книгам, фотоматериалам и репродукциям картин знаменитых художников, в которых упоминается о Курской битве. Вспомнили основные даты, этапы, имена участников Великой Отечественной войны. Показали свои знания, интеллектуальные способности, кругозор, смекалку и, конечно же, командный дух. Окунулись в историческую эпоху, побывали в интересной игровой реальности, выполняя задания этапов согласно легенде квеста.

По пути по площадкам согласно маршрутной карте на промежуточной площадке «Фронтовая» участники команд дружно исполняли песни «Землянка», «Три танкиста», «Огонек», «На безымянной высоте», «Катюша»…

По результатам прохождения станций и путём подсчёта заработанных «звёзд» победу в историческом квесте «Заря Победы — Курская битва» одержала команда «Десант». Второе место поделили между собой команды «Патриоты» и «Бравые гусары». Третье место заняла команда «Пламя».

В завершение квеста ребята, оценив организацию и проведение данного мероприятия, оставили в маршрутных листах свои положительные отзывы.