Проект «Земля для туризма» помог выявить в Липецкой области 76 гектаров перспективных площадок

Подходящих для туристического бизнеса площадок в Липецкой области в рамках проекта «Земля для туризма» выявили в общей сложности 76 гектаров. Это два объекта в Ельце и Задонске и еще шесть земельных участков. На перспективных территориях можно разместить отели, спортплощадки, кемпинги, парки и другую инфраструктуру для путешественников.

Как отметили в областном управлении Росреестра, проект «Земля для туризма» реализуется по решению Правительственной комиссии по региональному развитию. Всего в проекте участвуют 78 регионов страны. Выявлено 199 территорий, подходящих для турбизнеса, общей площадью 9,8 тыс. гектаров. Липецкая область участвует в федеральном проекте «Земля для туризма» с 2023 года. Реализацией проекта занимается Росреестр.

Забронировать перспективные объекты и начать своё дело можно в пару кликов. Сервис «Земля для туризма» доступен на единой цифровой платформе «Национальная система пространственных данных». Найти информацию о свободных участках и подать заявление на их получение может любой желающий.

«Липецкая область уже реализует множество проектов, интересных для путешественников, которые положительно влияют на имидж субъекта и делают его все более популярным. А это в свою очередь гарантирует успешность новых идей и инициатив», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.