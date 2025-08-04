Проекты Фонда «Город будущего» презентовали в Липецке

Проекты Фонда «Город будущего», нацеленные на реализацию потенциала жителей, представили в Центре опережающей профессиональной подготовки Липецкой области. Один из них – «Акселератор молодёжных социальных проектов». Его реализация началась 1 июля, завершится – в конце года. Цель инициативы – повышение патриотизма, социальной активности и ответственности липецкой молодёжи от 16 до 19 лет. Субсидирование со стороны министерства молодежной политики региона направлено на поддержку детских и молодежных НКО, связанных с формированием российской идентичности и единства российской нации.

Второй проект – «Этно-СО НКО: Диалог» – стартовал 11 июля. Он реализуется до конца октября при поддержке администрации Липецка. Его целевая аудитория – липчане от 12 до 30 лет. Именно эта категория часто становится объектом манипуляций для вовлечения в радикальные группировки. Проект призван противостоять негативным явлениям, укрепляя социальную стабильность и способствуя гармоничному развитию общества. Для этого предлагается повышать информированность жителей Липецка о многообразии культур, традиций и обычаев, что будет способствовать успешной интеграции представителей различных национальностей и развитию культуры толерантности и согласия.