Министерство сельского хозяйства России как организатор конкурса на предоставление гранта «Агротуризм», в котором участвуют и три липецких проекта, всего в 2023 году поддержит 73 заявки, претендующие на помощь государства, из 50 регионов. От Липецкой области в борьбу за грант вступили представители отрасли гостеприимства в сельском хозяйстве из Добровского, Грязинского и Становлянского районов.

Проект Добровского района «Живое село» предполагает отдых в живописной и экологически чистой местности у села Преображеновка, сохранение и развитие народных традиций, возрождение народных промыслов, освоение экологического земледелия, животноводства и производство эко продукции. Местный кооператив производит продукцию из ягод, грибов и лекарственных трав, которые растут в местных лесах и на полях, участвует в благоустройстве территорий.

Грязинский район хочет привлечь туристов, интересующихся рыбалкой. Хозяйство фермера Сергея Кукушкина «Остров» занимается аквакультурой карповых и осетровых рыб, есть цех по производству осетровой икры, зарыбленные пруды с удобным берегом и мостушками, где можно рыбачить круглый год, а также большой яблоневый сад. Гости смогут пожарить шашлык из рыбы, продегустировать и приобрести продукцию фермы, а также просто хорошо провести время на свежем воздухе. На территории планируется поставить гостевые дома и беседки, благоустроить зоны отдыха.

В Становлянском районе на ранчо «Вестерн» занимаются молочным козоводством, реализуют молоко и производят сыры. Там планируется проводить экскурсии для организованных групп туристов и частных посетителей, где можно будет посмотреть процесс производства молочной продукции, попробовать сыр и молоко. На территории также есть зарыбленный пруд. Он оборудуется местами для рыбной ловли. Также для гостей построят домики, спортивную площадку с внесезонным покрытием, сделают дорожки терренкура, зоны отдыха и мангальные места. Всестороннюю поддержку все три липецких проекта в рамках гранта «Агротуризм» получили в Центре компетенций АПК Липецкой области, специалисты которого консультировали предпринимателей, помогали оформлять документы и готовить бизнес-планы.

Как отмечает Минсельхоз России, в этом году количество заявок на участие в конкурсе на получение гранта «Агротуризм» увеличилось в два раза. В конкурсную комиссию поступило 223 заявки из 63 регионов страны. В результате отбора в 50 субъектах определены 73 проекта, которые смогут получить поддержку государства. Общий объем федерального финансирования составит 500 млн рублей. Большинство проектов, относятся к сфере животноводства и переработки, рыбоводства, а также сыроделия, виноделия, пчеловодства и плодоводства.

Максимальный размер гранта «Агротуризм» составляет 10 млн рублей. Претендовать на эту сумму могут предприниматели, вложившие не менее 25% собственных средств. Деньги пойдут на создание объектов размещения туристов, их обустройство и подключение к инженерным коммуникациям, покупку туристического оборудования, проведение работ по благоустройству территории и другие цели. С помощью гранта предприниматели могут расширить свой бизнес и получить дополнительный доход за счет альтернативного канала сбыта продукции. Появление в регионах новых туристических объектов будет способствовать повышению привлекательности сельских территорий и их устойчивому развитию.

Правительство Липецкой области уделяет особое внимание развитию туризма как одной из перспективных отраслей экономики региона, потенциал которой весьма высок. «В области активно создается необходимая инфраструктура. Органы власти оказывают необходимую поддержку предпринимательской инициативе», – отмечает губернатор Игорь Артамонов.