Ректор Липецкого государственного педагогического университета Нина Федина приняла участие во встрече с министром просвещения России Сергеем Кравцовым в рамках Инновационного курса подготовки управленческих команд педагогических вузов, который проходит в эти дни в Москве.

Министр отметил, что на сегодняшний день утверждено ядро высшего педагогического образования, а также единая система повышения квалификации педагогов. Обратившись к собравшимся, Сергей Кравцов сделал акцент на том, что педвузам предстоит работать сообща, принимая совместные решения для прогрессивных изменений в образовании, а также ответил на вопросы участников встречи.

Ректор ЛГПУ Нина Федина в своём обращении к министру затронула тему патриотического воспитания молодёжи и поблагодарила Министерство просвещения РФ за поддержку проекта Всероссийских педагогических игр, которые объединили студенческие команды педвузов страны, обрели популярность и стали визитной карточкой Липецкого педуниверситета.

Также ректор рассказала о фестивале «Имена России – слава России», который проводится на базе ЛГПУ. В нём принимают участие вузы, которые носят имена великих русских учёных, писателей, общественных деятелей. Он проводился дважды. В нём приняли участие команды из 20 российских регионов.

«Липецкий педагогический университет имеет хорошие образовательные традиции и не останавливается на достигнутом. Вуз постоянно развивается, участвует в серьёзных проектах. Это очень похвально», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов