Подведены итоги I Всероссийского «Липецкого питчинга кинопроектов». В категории «Документальное кино» победителями стали липчане. Теперь они получат по 250 тысяч рублей на съемки своих картин. Одна из них – «В борьбе за небо» Максима Максимова – расскажет про развитие военно-морской авиации глазами одного из главных испытателей самолетов XX века. Второй победитель Никита Светличный в своем проекте «Человек, который вырастил университет» покажет историю упрямого профессора Валерия Кузовлева, который создал Елецкий государственный университет.

Победителями в категории «Игровое кино», получившим по 500 тысяч рублей, стали москвички Александра Громова и Лидия Ярцева. Картина первой девушки под названием «Пашка и дед» расскажет историю маленького мальчика и его дедушки, которые сбегают от родителей, чтобы спасти собаку. Веселое путешествие превращается в опасное, когда становится ясно, что у дедушки болезнь Альцгеймера. Вторая победительница реализует проект «Побег от Сансары» – историю о девушке и парне, которые отправляются в поход, чтобы спасти умирающие отношения. В путешествии пара вскроет новые обстоятельства и старые обиды.

На съемку кинокартин победителям отведено 11 месяцев. В мае 2025 года их работы будут представлены на отчетном показе в Липецке. В целом организаторы отметили, что дебют липецкого питчинга оказался удачным. В цифрах – это 250 сценариев из 58 городов России. Первый всероссийский «Липецкий питчинг кинопроектов» проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

«Проведение подобных мероприятий на территории Липецкой области дает дополнительные возможности для раскрытия новых талантов среди жителей региона. Такие события привлекают внимание гостей нашего края к его красотам, истории и достижениям. Липецкая земля – гостеприимная, уверен, она вдохновит еще много авторов на создание новых интересных проектов», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.