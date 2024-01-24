В Липецкой области прошла стратегическая сессия Агентства стратегических инициатив (АСИ) и ВЭБ.РФ, цель которой — разработать проекты и инициативы по комплексному развитию региона. Ряд перспективных проектов жителей Липецка в социальной сфере и новых технологиях, которые возможно распространить на всю страну, уже заявлены на форум «Сильные идеи для нового времени», проводимого АСИ и Фондом Росконгресс при поддержке ВЭБ.РФ. Среди направлений, над которыми в течение трех дней работали федеральные и региональные команды, – туризм, демографическая политика, технологическое и молодежное предпринимательство, креативные индустрии.

«Мы договорились, что проекты, которые обсуждались командами АСИ, экосистемы ВЭБа, командой Липецкой области, предпринимательским сообществом, НКО, экспертами, доработаем в рамках подготовки следующей стратегии развития региона 2024-2030 годов. Кроме того, нам бы хотелось провести в Липецкой области федеральное мероприятие по повестке качества жизни, пригласить сюда команды из других регионов. Здесь есть что показать», – сказала Светлана Чупшева.

В качестве примера успешной практики в социальной сфере глава АСИ назвала открытие в конце 2023 года центра психологической помощи подросткам «Беседка». Проект вошел в десятку лучших на форуме «Сильные идеи для нового времени» и является редкой инициативой в работе с детьми, считает Светлана Чупшева. В «Беседку» подростки могут прийти самостоятельно или с семьей для решения конфликта, какой-либо проблемы в школе или дома. Были отмечены и другие социальные проекты региона. Модернизация службы занятости и главного офиса «Мои документы», пространство для старшего поколения «Мой социальный центр».

Как отметила Светлана Чупшева, все они достойны для реализации в масштабах всей страны. В части работы с молодёжью эксперты предложили создать систему поддержки по обучению предпринимательству, которая будет включать информацию о существующих федеральных и региональных мерах поддержки. Также эксперты обсуждали возможности региона в сфере креативных индустрий, драйверами развития была названа мода. Одна из идей — продвигать бренд «Елецкие кружева» на международный уровень. По словам председателя правления ВЭБ.РФ Игоря Шувалова, проекты, которые разрабатывались в течение бизнес-миссии, должны найти отражение в форуме «Сильные идеи для нового времени». «Думаю, что Липецкой области есть, что показать руководству страны, есть много идей, которые стоит запустить на федеральном уровне», – сказал Игорь Шувалов.

«Мы видим эффективность проектов, которые стали реализоваться в регионе по итогам прошлого форума, и рассчитываем, что в этом году также увидим хорошие результаты. Благодарим коллег за высокую оценку, это импульс для нашего дальнейшего развития и новых горизонтов», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. На форум, который в 2024 году в четвёртый раз, от Липецкой области поступило более 130 идей и почти 100 брендов. Подать свою заявку можно до 31 января на крауд-платформе.