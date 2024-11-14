Проекты молодых ученых Липецкого государственного технического университета вошли в топ-1000 университетских стартапов России. В итоговый список вошли три проекта Липецкого политеха. Элмаддин Мамедов обосновал идею «Разработка модифицированного пектина для применения в медицине, диетологии и сельском хозяйстве», Алексей Синюков разработал проект «Создание энергоэффективной оптимизированной системы управления частотным электроприводом с внедрением бездатчикового управления», Сергей Кондратьев создал стартап «RazRobotics Telekinesis: Разработка и исследование устройства интуитивного ассистирующего телеуправления манипуляционными робототехническими комплексами в динамических условиях».

Всероссийский рейтинг университетских стартапов опубликован на сайте федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства», который реализует Министерство науки и высшего образования России.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов неоднократно отмечал, что липецкие ученые вносят достойный вклад в развитие отечественной науки, участвуют в решении экономических и социальных проблем региона. «Научные исследования и проекты, практическая работа делают область конкурентоспособной и сильной», – считает Игорь Артамонов.