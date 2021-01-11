Система оплаты проезда банковскими картами заработала в областном центре. Липчане могут оплачивать проезд банковскими картами. Обновлённые терминалы установлены на 80% автобусов МУП «Липецкпассажиртранс».

Оборудование поддерживает оплату бесконтактными банковскими картами MasterCard, VISA и МИР. Также появилась возможность оплачивать проезд с помощью мобильных телефонов и платежных сервисов Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay.

Сейчас продолжается монтаж оборудования, его тестирование и обучение водителей. Также обновлённые терминалы появятся на маршрутах частных перевозчиков и на межмуниципальном сообщении. На стоимость поездки это не влияет.

При оплате банковской картой списывается 21 рубль, также по-прежнему возможна оплата транспортной картой или наличными. Чеки терминал не выдает, историю оплаты можно отслеживать в телефоне, либо в личном кабинете банка.

Сегодня на маршруты вышли 118 автобусов с новыми терминалами оплаты по бесконтактной системе банковскими картами. Как отметили в управлении дорог и транспорта, нареканий к работе терминалов у водителей и пассажиров нет. С вопросами о подключении, обслуживании и работе новой системы можно обратиться в официальный аккаунт управления дорог и транспорта Липецкой области @avtobus48.