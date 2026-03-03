Профессия особого назначения

Вот уже тридцать четыре года бессменно трудится в МУП «Добринский водоканал» водитель АС-машины Валерий Смирнов. Выбор жизненного пути считает абсолютно верным и в своей профессии ни на минуту не разочаровался.

Окончив восемь классов второй Добринской школы, Валерий решил идти работать и устроился в местное ЛМУ сначала учеником слесаря, а потом, когда овладел азами профессии, стал полноценным слесарем. Затем его вызвали в военкомат и предложили поступить на ускоренные курсы водителей грузовых автомобилей в Грязях. Три месяца изучал автодело, осваивал грузовики марки «ЗиЛ».

Как признается собеседник, желание крутить баранку у него появилось еще в школе. Там старшеклассники в рамках образовательной программы изучали устройство автомобиля ГАЗ-66, параллельно с этим совершая небольшие тренировочные выезды по улицам Добринки. Смотря на них, Валерий представлял себя в кабине машины. И вот его мечта сбылась. С заветными «корочками» в кармане парень немного поработал в двух организациях районного центра. А в 1992-м году устроился в добринскую коммунальную службу, где и трудится по сегодняшний день. Его основная работа заключается в подготовке «плацдарма» для бригады слесарей. На месте порыва водопровода он откачивает воду из ямы, чтобы специалисты могли туда спуститься и приступить к делу.

— Без дела мы не сидим, — отметил Смирнов, — бывает, что за день выезжаем на три-четыре вызова в разные концы Добринского округа. Особенно беспокоит окружной центр. Практически весь наш поселок стоит на болотистой местности, в связи с чем грунт постоянно «играет». Такие колебания почвы, как спички, ломают чугунные трубы. У нашей организации на балансе триста километров подземных водоводных коммуникаций. Можно сказать, что мы нарасхват, ведь без нас слесари не смогут приступить к ликвидации порыва.

Рабочий день у Валерия Смирнова и его коллег зачастую захватывает и вечер, а бывает, и выходной день. В таких условиях особую ценность приобретает поддержка коллектива, где каждый друг в друге уверен и готов выручить товарища.

— Трудности, конечно, есть, как и в любом деле, — говорит он, — но мы стараемся их преодолевать. На месте очередного порыва включаю насос и рукавом откачиваю воду. Её бывает много, и иногда приходится делать несколько рейсов. Я рад, что делаю хорошее дело. Чем быстрее приеду и выполню свою работу, тем быстрее бригада устранит неисправность и у людей появятся в кранах вода.

Водитель Смирнов должен не только откачивать воду, но и следить за техническим состоянием машины и рукавов. По его словам, с автомобилем проблемы возникают редко, техника в МУП «Добринский водоканал» не старая, а вот рукава приходится менять периодически. Одно немного расстраивает: труд коммунальщиков не всегда находит благодарность со стороны людей. Не зря говорят, что всем не угодишь. Аварийная бригада приехала на место порыва, работает, а проходящие мимо то и дело ругаются в их сторону: «Опять раскопали…».

За время работы в МУП «Добринский водоканал» Валерий Смирнов застал моменты, когда предприятие несколько раз меняло свое название. Но водитель АС-машины, невзирая на перемены, всегда оставался верен своей работе. Он ее с улыбкой называет «профессия особого назначения»…