Молодежная профилактическая акция «Альтернатива», посвященная Всемирному дню без табака, прошла в Липецком колледже индустрии сервиса. В ней приняли участие студенты средних специальных учебных заведений Липецка.

В колледже работали интерактивные площадки специалистов различных медицинских организаций. Так, на «Островке здоровья» врач Липецкого областного наркологического диспансера рассказал студентам о последствиях, к которым приводит курение, и обследовал всех желающих на смокелайзере – приборе, позволяющем определить процентное содержание угарного газа в легких.

Специалисты областного кожно-венерологического диспансера провели обследование кожи на наличие новообразований с помощью дерматоскопа; врачи Липецкого областного противотуберкулезного диспансера проинформировали участников акции о факторах риска возникновения заболеваний дыхательной системы; сотрудники областного врачебно-физкультурного диспансера организовали мастер-класс по физической активности и провели измерение кистевого мышечного тонуса участников мероприятия с помощью динамометра; специалисты Липецкого областного Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями осветили вопросы профилактики ВИЧ-инфекции.

На площадке Центра общественного здоровья и медицинской профилактики все желающие приняли участие в викторине с вручением памятных сувениров и получили буклеты о вреде табакокурения и пропаганде ведения здорового образа жизни.

Программу продолжила творческая часть, подготовленная студентами техникумов и колледжей Липецка. Все участники молодежной профилактической акции «Альтернатива» получили дипломы. Также благодарности Центра общественного здоровья и медицинской профилактики были вручены руководителям средних специальных учебных заведений Липецка.

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