Очередная профилактическая акция «Онкодесант» состоялась в Добринской центральной районной больнице. Она направлена на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение информированности населения о факторах риска развития злокачественных новообразований, о значении ведения здорового образа жизни.

Врачи Областного онкологического диспансера – общий онколог, онкогинеколог, онкоуролог, лор-онколог, абдоминальный онколог – провели осмотр и консультативный прием более 140 пациентов. Подозрения на онкозаболевания были выявлены у 27 человек. На акции работали и информационные площадки Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, где сотрудники учреждения провели консультации по принципам рационального питания. Кроме того, для всех пришедших на акцию «Онкодесант» была организована викторина, посвященная ведению здорового образа жизни.

Более 80 сотрудников трудовых коллективов Добринского района стали участниками информационно-образовательных мероприятий, направленных на пропаганду ведения здорового образа жизни. Так, психолог Областного наркологического диспансера затронула актуальные темы профилактики употребления алкоголя и курения. Врач Областного кожно-венерологического диспансера организовала видеолекторий по профилактике кожных заболеваний, в том числе онкологических. А специалист Областной клинической инфекционной больницы рассказала о значении вакцинации в профилактике заболеваний.

Профилактическая акция «Онкодесант» проводится в регионе с 2016 года. За это время участие в ней приняли свыше 14600 человек, из них врачи-онкологи осмотрели более 8140 пациентов, подозрения на рак выявили почти у 800 обследованных. В информационно-образовательных беседах участвовали более 6380 человек.

Снижение смертности и увеличение средней продолжительности жизни, а также привлечение населения к прохождению профилактических осмотров – в числе важных направлений работы регионального здравоохранения. «Мы стремимся, чтобы каждый житель региона получал качественную медицинскую помощь, мы работаем над этим постоянно. У нас строятся новые медицинские учреждения, причем не только в областном центре – ФАПы и поликлиники возводятся в районах. Обновляется материально-техническая база медицинских организаций, проводятся профилактические акции, прилагается максимум усилий для решения кадрового вопроса в сфере здравоохранения», – подчеркивает губернатор региона Игорь Артамонов.