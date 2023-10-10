Очередная профилактическая акция «Онкодесант», направленная на раннее выявление онкологических заболеваний, прошла в Усманской центральной районной больнице. Онкогинеколог, онкоуролог, лор-онколог, абдоминальный онколог – осмотрели и проконсультировали около сотни пациентов. В результате подозрения на онкологические заболевания были выявлены у 25 человек.

Также работали информационные площадки Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, где сотрудники учреждения провели консультирование по принципам рационального питания. Кроме того, все желающие приняли участие в викторине, посвященной ведению здорового образа жизни и получили полиграфическую продукцию по профилактике онкологических и других социально значимых заболеваний.

Жители Усманского района приняли участие в информационно-образовательных мероприятиях, направленных на пропаганду ведения здорового образа жизни. Специалисты затронули актуальные темы, такие как профилактика употребления алкоголя и курения, профилактика кожных заболеваний, в том числе онкологических, роль вакцинации в профилактике заболеваний.

В течение 2022-2023 годов участниками акции «Онкодесант» стали более 2300 человек, из них врачи-онкологи осмотрели более 1570 пациентов, подозрения на рак выявили у около 240 обследованных. В информационно-образовательных мероприятиях приняли участие около 750 человек. Следующая профилактическая акция «Онкодесант» пройдет 2 ноября в Хлевенской районной больнице.

Снижение смертности и увеличение средней продолжительности жизни, а также привлечение населения к прохождению профилактических осмотров – в числе важных направлений работы регионального здравоохранения. «Мы стремимся, чтобы каждый житель региона получал качественную медицинскую помощь, мы работаем над этим постоянно. У нас строятся новые медицинские учреждения, причем не только в областном центре – ФАПы и поликлиники возводятся в районах. Обновляется материально-техническая база медицинских организаций, проводятся профилактические акции, прилагается максимум усилий для решения кадрового вопроса в сфере здравоохранения», – подчеркивает губернатор региона Игорь Артамонов.