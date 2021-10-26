Липецкие автоинспекторы 26-28 октября выявляют нарушения ПДД на пешеходных переходах в усиленном режиме. На дорогах Липецкой области под пристальным вниманием сотрудников Госавтоинспекции будут пешеходы-нарушители и те водители, которые игнорируют правила проезда пешеходных переходов.

Также дорожные полицейские проведут с пешими участниками движения разъяснительную работу по использованию световозвращателей в темное время суток. Световозвращатели способствуют лучшей видимости пешеходов на неосвещенной дороге и значительно снижают риск возникновения дорожно-транспортных происшествий с их участием.

«Повышение уровня безопасности на дорогах – общая задача, которую необходимо решать с наращиванием усилий всех связанных с этим служб и ведомств», – считает руководитель исполнительной власти региона Игорь Артамонов.

По статистике, за девять месяцев этого года в Липецкой области отмечается снижение на 10% количества автоаварий с участием пешеходов по сравнению с тем же периодом прошлого. В 2021-м было зарегистрировано 215 таких ДТП. Госавтоинспекция напоминает, что за непредоставление водителями преимущества пешеходам на переходах предусмотрен штраф от 1500 до 2500 рублей.

Пешеходов за переход дороги в неустановленном месте оштрафуют на 500 рублей. При движении в темное время суток вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе на вещах или одежде светоотражающие элементы. За это нарушение предусмотрен штраф 500 рублей, сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Липецкой области.