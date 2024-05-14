Профилактическая акция «Внимание – дети!» пройдет в Липецкой области с 14 мая по 16 июня. Традиционное широкомасштабное профилактическое мероприятие организовано в преддверии летнего отдыха школьников. Будут обследованы подъездные пути к образовательным учреждениям и оздоровительным лагерям с учетом наличия необходимых дорожных знаков, разметки, светофоров и ограждений. С водителями автобусов, перевозящих детей, проведут дополнительный инструктаж, сообщает УГИБДД УМВД России по Липецкой области.

На дорогах запланированы рейдовые мероприятия: 14-16 мая «Детское кресло-спасенная жизнь» по правильной перевозке несовершеннолетних пассажиров, 20-26 мая «Внимание — пешеход!» по недопущению наездов на пеших участников движения, 4-6 июня «Повод для обгона» по предупреждению выездов на встречную полосу, с 7 по 14 июня особое внимание будет приковано к юным водителям мототранспорта.

В мае в планах проведение тематических общешкольных линеек, родительских собраний, викторин, классных часов, совместных акций Госавтоинспекции и юидовцев. А в рамках летней оздоровительной кампании в местах отдыха детей будут организованы единые дни безопасности дорожного движения «Мы выбираем жизнь!».

«Липецкие дороги должны быть безопасными для подрастающего поколения. И это зависит не только от качества полотна, но и от сознательности всех участников дорожного движения», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

За прошедшие четыре месяца 2024 года на дорогах региона с участием несовершеннолетних было зарегистрировано 34 ДТП, в которых 43 ребенка получили ранения, один погиб. Подавляющее число дорожных аварий произошло из-за нарушения ПДД водителями транспортных средств. Чаще всего несовершеннолетние получали травмы, находясь в транспортных средствах в качестве пассажиров.