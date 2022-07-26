Жители Чаплыгинского района прошли обследование в рамках профилактической акции «Здоровое долголетие». Проект направлен на повышение доступности специализированной медицинской помощи жителям районов. Пациентов осматривают врачебные бригады, укомплектованные главными специалистами различного профиля ведущих медицинских учреждений области, задействуются мобильные диагностические комплексы.

В Чаплыгине жителей района приняли приехавшие из Липецка кардиолог, невролог, пульмонолог, оториноларинголог, офтальмолог, акушер-гинеколог, врач функциональной диагностики. Углублённое обследование прошли более 70 человек с хроническими заболеваниями, которые состоят на диспансерном учёте. Из них 17 пациентов получили направления на дальнейшее обследование, четыре человека направлены на госпитализацию в областные медицинские учреждения.

Следующая профилактическая акция «Здоровое долголетие» пройдёт 2 августа в Липецком районе.

«Мы стремимся к тому, чтобы каждый житель региона получал качественную медицинскую помощь. У нас строятся новые медицинские учреждения, обновляется материально-техническая база больниц и поликлиник, проводятся профилактические акции, прилагается максимум усилий для решения кадрового вопроса в сфере здравоохранения», – подчёркивает руководитель региона Игорь Артамонов.