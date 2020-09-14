Профилактическая акция «Здоровое долголетие» прошла в Становлянском районе

Профилактическая акция «Здоровое долголетие» состоялась в Становлянской районной больнице. Главные специалисты Липецкой области осмотрели 72 пациентов, выдано четыре направления на госпитализацию.

«Основные показатели, на которые ориентируется государство и общество при оценке системы здравоохранения, – качество жизни и долголетие населения страны. Но продолжительность жизни и активное долголетие зависит не только от эффективной работы медицинских учреждений и качества оборудования, но и от комплекса профилактических мер по предупреждению преждевременной смертности», – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

В этот день для жителей Становлянского района работали врачебные бригады, в состав которых входят главные специалисты области различного профиля. Это кардиологи, неврологи, онкологи, гинекологи, пульмонологи, хирурги, гастроэнтерологи и другие, занятые в ведущих клиниках региона. Врачи проводили углубленное обследование пациентов с хроническими заболеваниями, которые стоят на диспансерном учёте в районных и центральных районных больницах, а также отбирали больных для оздоровления и лечения в условиях областных многопрофильных стационаров и при необходимости за пределами области. . Также была организована и общепрофилактическая работа для населения. На информационной площадке долгоруковцам раздавали буклеты по профилактике различных заболеваний и пропаганде здорового образа жизни.

Как сообщили в управлении здравоохранения региона, на протяжении ряда лет во всех районах Липецкой области проводились различные акции по профилактике сахарного диабета, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Это позволяетдостичьглавной цели акции – предупреждения преждевременной смертности населения, в том числе в трудоспособном возрасте, а также повышения доступности специализированной медицинской помощи для жителей муниципальных районов региона.

Начиная с августа 2020 года, за время проведения профилактической акции «Здоровое долголетие» врачи узких специальностей приняли почти 400 пациентов. Следующий выезд медики совершат 15 сентября в Добровскую районную больницу.