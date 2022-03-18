Первая в этом году профилактическая акция «Здоровое долголетие» прошла в Липецкой области. Её провели в Грязинской районной больнице. Восемь специалистов из ведущих клиник региона провели углублённое обследование пациентов с хроническими заболеваниями, которые уже стоят на диспансерном учёте, а также отобрали больных для лечения в областных многопрофильных стационарах.

Об акции пациентов Грязинской больницы оповестили за несколько дней до её старта. В списки приглашённых вошли не только жители райцентра, но и отдалённых сёл. Таким образом, удалось приблизить оказание высокоспециализированной медицинской помощи к населению, сообщает региональное управление здравоохранения.

Грязинцев обследовали кардиологи, неврологи, гинекологи, пульмонологи, хирурги, гастроэнтерологи и другие специалисты. Также был задействован мобильный диагностический комплекс, где все желающие могли измерить давление и сатурацию, а также сделать прививку от COVID-19.

Всего в ходе профилактической акции «Здоровое долголетие» в Грязинском районе было осмотрено около 70 пациентов. В результате проведённых обследований направление на консультацию в областные медучреждения получили 11 человек, на госпитализацию – один пациент, три человека получат консультацию у ведущих специалистов за пределами Липецкой области.

«Каждый житель Липецкой области должен получать качественную медицинскую помощь, мы работаем над этим постоянно. У нас строятся новые медицинские учреждения, причём не только в областном центре – ФАПы и поликлиники возводятся в районах. Обновляется материально-техническая база медицинских организаций, проводятся профилактические акции, прилагается максимум усилий для решения кадрового вопроса в сфере здравоохранения», – подчёркивает глава региона Игорь Артамонов.

Следующая акция пройдёт 22 марта в Добринском районе. В течение 2022 года «Здоровое долголетие» охватит все муниципалитеты Липецкой области.