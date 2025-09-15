Профилактика сахарного диабета

Сахарный диабет

Сахарный диабет — это хроническое заболевание, при котором повышается уровень глюкозы в крови. Диабет занимает третье место среди причин смерти после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Типы диабета:

Диабет I типа (инсулинозависимый):

Симптомы появляются на фоне полного здоровья.

Риск высок у детей родителей с диабетом I типа.

Для профилактики важно избегать инфекций, таких как эпидемический паротит и краснуха.

Диабет II типа (инсулинонезависимый):

Основной фактор риска — ожирение.

Профилактика включает здоровое питание, физическую активность и контроль массы тела.

Профилактика и лечение:

Здоровое питание:

Сбалансированный рацион: 55-60% углеводов, 15-20% белков, 20-25% жиров.

Исключение легкоусвояемых углеводов, жирной пищи, сладостей и алкоголя.

Предпочтение овощам, фруктам с низким содержанием глюкозы и нежирным продуктам.

Физическая активность:

Регулярные упражнения улучшают обмен веществ, снижают массу тела и риск осложнений.

Рекомендовано минимум 30 минут физической активности в день.

Контроль массы тела:

Нормальный вес: ИМТ 18,5-24,9.

Избыточный вес: ИМТ 25-29,9.

Ожирение: ИМТ > 30.

Абдоминальное ожирение (окружность талии > 102 см для мужчин, > 88 см для женщин) особенно опасно.

Большую помощь в борьбе с ожирением играют физические нагрузки.

При физической нагрузке повышается чувствительность клеток к инсулину и улучшается усвоение глюкозы тканями.2. Постепенно снижается масса тела, в результате чего улучшается общий обмен веществ.3. Улучшается работа сердца, снижается риск развития сердечных приступов, инфарктов и инсульта.4. Снижается артериальное давление.5. Улучшается кровообращение внутренних органов, а также верхних и нижних конечностей, что снижает риск развития осложнений.6. Снижается уровень липидов в крови, замедляется развитие атеросклероза.7. Улучшается подвижность позвоночника и суставов.8. Упражнения благотворно воздействуют на фигуру и кожу лица.9. Легче переносятся стрессы.10. Повышается общий тонус организма. Улучшается самочувствие. Как известно, любую болезнь легче предупредить, чем лечить. Пройти профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию можно в поликлинике и фельдшерско-акушерском пункте по месту жительства (прикрепления). Также для профилактики заболеваний, в медицинских организациях Липецкой области функционируют 5 центров здоровья, в которых граждане имеют возможность оценить показатели здоровья и получить рекомендации по оздоровлению.

