Профилактику киберпреступлений правительство Липецкой области усилит совместно с УМВД и банками

Борьбу с киберпреступностью и профилактику мошенничеств в сети власти Липецкой области усилят совместно с силовыми структурами и банками. Договорённости были достигнуты на заседании правительства региона, на которое были приглашены представители силовых структур и банковского сектора.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подчеркнул, что киберпреступность — серьёзная проблема, и она может коснуться каждого. Именно поэтому подняли данный вопрос на заседании Правительства.

Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, в первом квартале в регионе зафиксировано снижение числа киберпреступлений. Были задержаны 113 человек, совершивших мошенничество с использованием информационных технологий. Однако выросли суммы, которые липчане переводят аферистам. Систематически фиксируются факты обмана граждан с использованием доверчивости детей, которые предоставляют доступ к банковским счетам родителей, либо переводят наличные денежные средства на счета злоумышленников.

Так, несколько дней назад 16-летний липецкий подросток перевёл мошенникам 2 млн рублей с родительских счетов. Киберпреступники убедили его, что нужно спасти сбережения и положить их на якобы безопасный счёт.

Руководитель Липецкой области подчеркнул, что необходимо усилить профилактическую работу.

«Профилактика должна стать системной. Не только через СМИ, но и в школах. Важно прямое разъяснение – в том числе со стороны участковых. С УМВД и банками договорились усилить эту работу», – прокомментировал Игорь Артамонов.

Управляющий липецким отделением Банка России Дмитрий Чебряков рассказал о законодательных инициативах, направленных на противодействие кибермошенничеству. Так, с 1 сентября 2025 года начнёт действовать закон о введении так называемого периода охлаждения для потребительских кредитов и займов. Получить деньги по кредиту и займу от 50 до 200 тысяч рублей человек сможет только через четыре часа после заключения договора. Если сумма кредита составит свыше 200 тысяч рублей, средства будут перечислены через два дня. Банки будут обязаны проверять кредитные заявки на наличие признаков мошеннических действий. Если банк заподозрит, что человек оформляет кредит под воздействием мошенников, он должен будет предупредить об этом заёмщика и дать ему время на размышление.

С 1 октября 2025 года в мобильных приложениях крупных банков заработает специальная кнопка для пострадавших от аферистов. Сервис позволит клиентам финансовых организаций оперативно заявлять о мошенническом переводе. Также можно будет получить от банка электронную справку о такой операции и обратиться с ней в полицию.