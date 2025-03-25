Профилактику наркопреступности в Липецкой области обсудили в региональном правительстве

Губернатор Игорь Артамонов провел заседание антинаркотической комиссии в Липецкой области, на котором обсуждались результаты мониторинга наркоситуации в регионе за 2024 год. Отмечается улучшение по многим позициям. Сократился уровень подростковой преступности в этой сфере, снизилось число случаев отравлений наркотиками и смертельных исходов, связанных с их употреблением.

Участники обсудили результаты социально-психологического тестирования, которое прошли больше 97% учащихся 7-11 классов, студентов учреждений СПО и вузов. В учреждениях, показавших наибольший процент отказа, а также где были выявлены определенные риски, рекомендовано провести дополнительную работу и усилить профилактику.

Также на заседании рассмотрен вопрос о применении современных технологий, в том числе искусственного интеллекта в оперативно-служебной деятельности и профилактике наркомании. Так, липецкая полиция использует специальные программы, способные искать электронный след в Интернете, отслеживать перемещение денежных средств, идентифицировать людей в потоке, находить авто по камерам.

«В Липецке заработала Школа-21, где бесплатно все желающие могут освоить навыки программирования. Заинтересованным в подготовке ИТ-специалистов службам стоит задуматься над тем, чтобы направить туда своих сотрудников», – отметил Игорь Артамонов.