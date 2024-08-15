Профильная смена «Палитра профессий» проводится в кластере «Липецкие каникулы», куда входят три загородных лагеря – «Ёлочка», «Чайка» и «Орлёнок». Более 250 детей принимают участие в мастер-классах по 16 компетенциям. Школьники осваивают азы профессии медика, дизайнера, ИТ-специалиста, фотографа, столяра, маляра и другие. Занятия проводят липецкие эксперты Всероссийского движения «Профессионалы» из региональных образовательных организаций.

В областном управлении образования и науки сообщили, что целью «Палитры профессий» является развитие навыков и компетенций у детей в возрасте от 12 до 16 лет. Основной упор сделан на практику. Заместитель губернатора Липецкой области Юлия Котлярова, посетившая образовательные мастер-классы в «Липецких каникулах», отметила, что проведение подобных профориентационных мероприятий является неотъемлемой составляющей образовательного процесса и поможет учащимся как можно раньше сделать осознанный выбор будущей профессии.