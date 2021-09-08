Экспериментальный класс лесных кадетов открылся в школе № 12 Ельца. Его создали благодаря сотрудничеству с Воронежским государственным лесотехническим университетом имени Г.Ф. Морозова. Теперь ученикам 5 “А” класса предстоит изучить основы лесного хозяйства, его охраны и воспроизводства, технологии заготовки и переработки, а также правила безопасности и действий в чрезвычайных ситуациях.

Школьников будут привлекать к решению экологических проблем и проблем лесного хозяйства. Ребята будут участвовать в посеве, посадке и выращивании леса. Их обучат специальным навыкам исследования в области охраны природы и лесного хозяйства.

В школах села Троекурово и поселка Агроном Лебедянского района открываются агроклассы. Подготовка будет вестись по дисциплинам агротехнологического, технического и экономического профилей. В ближайшее время планируется заключение соглашений между отделом образования администрации Лебедянского района и ведущими агрофирмами муниципалитета. Новый образовательный проект должен подготовить старшеклассников к поступлению в профильные вузы и решить проблему нехватки молодых специалистов в сельскохозяйственной отрасли.

«Областная власть делает все, чтобы юное поколение получило глубокие и разносторонние знания, реализовало свои таланты и способности. Благодаря усилиям и активной позиции педагогического сообщества созданы условия для высококачественного образовательного процесса. Наша задача – сохранить и развить эту тенденцию», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.