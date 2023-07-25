Профильные медицинские классы появятся в двух школах Елецкого района – в селе Каменское и поселке Ключ Жизни. В администрации муниципалитета подписали соответствующие соглашения. Сотрудничество между администрацией района, Елецким медицинским колледжем имени Героя Советского Союза К.С. Константиновой и школами направлено на раннюю профориентацию школьников и привлечение интереса к медицинским специальностям.

Обучение в медицинских классах начнется с восьмого класса. Программа рассчитана на 72 часа практикоориентированных занятий, которые будут проводиться как в самих школах, так и в медицинском колледже. Азам будущей профессии школьников обучат опытные преподаватели-практики, а углубленные знания по биологии и химии учащиеся получат в стенах школы.

«Открытие медицинских классов станет отправной точкой в системном решении кадрового вопроса в здравоохранении на перспективу», – не раз отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. В регионе профильные классы созданы в Липецке, Ельце, Задонске, Усмани, городе Грязи, Добринке, Лебедянском, Чаплыгинском и Хлевенском районах, где обучаются более 600 школьников.