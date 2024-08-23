Подвал дома №24/4 по улице 8 Марта. По словам жителей, спуститься сюда раньше можно было разве что в водолазном снаряжении. Вода по пояс и зловонный запах. Исправить ситуацию получилось у новых управленцев.

«Сейчас вот у нас новая управляшка, вот она немножечко за нас взялась. И двор почистили, и в подъездах чисто», – говорит жительница дома Валентина Островерхова.

«Осушили подвалы, они были затоплены. Жалобы были на горячую воду. Отрегулировали, много чего поменяли в подвале. Заменили канализацию», – отмечает мастер УК «Парус» Павел Каширских.

К будущему отопительному сезону подвал готов на оценку «удовлетворительно», а вот с надписью «укрытие» на входе поторопились. Потолки низкие, коридоры узкие, освещение так себе. К такому выводу после проверки пришли специалисты департамента ЖКХ и Госжилинспекции.

«Дом не является укрытием. Он им никогда и не был. Для жителей этого дома определено укрытие Терешковой, 35б, ТРЦ Малибу, который здесь недалеко. То есть в случае опасности они могут воспользоваться этим центром», – рассказал «Липецкому времени» заместитель председателя департамента ЖКХ администрации Липецка Алексей Жидков.

Ревизоры профильных ведомств в районе улицы 8 Марта обошли ещё 5 адресов. Это пяти- и девятиэтажки. Все подвалы к зиме практически готовы. А вот как укрытия непригодны. Не подходят по требованиям.

«В подвальном помещении должна быть обеспечена сухость, чистота, наличие освещения. И должно быть обеспечено сквозное проветривание подвального помещения», – подчеркнул Николай Дудов, начальник инспекционного отдела Госжилинспекции по Липецкой области.

В Липецке почти 3 тысяч многоквартирных домов. В подвалах почти половины из них находятся укрытия на случай ЧС. Расположены они так, чтобы максимальное расстояние до временного укрытия от места проживания было не больше километра. И состояние укрытий проверяют регулярно. Если специалисты находят нарушения – дают время на устранение. В противном случае управляющие компании ждут штрафы.

«От того, насколько добросовестно проведена подготовка к осенне-зимнему периоду, зависит не только качество поставки ресурсов, но и безопасность жителей. Это необходимо учитывать в первую очередь и делать всё возможное для недопущения аварийных ситуаций», – подчеркнул губернатор Игорь Артамонов.