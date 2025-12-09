Профком лицея – трудовая слава области

Нынешний год — юбилейный для этой общественной организации образовательных учреждений. Значимое событие — повод вспомнить о важной роли профкомов и отдать дань уважения тем, кто вкладывает душу в их развитие. Мы решили рассказать о первичных профсоюзных ячейках и их руководителях в крупнейших школах Добринского района. Начнём рассказ с главы профкома лицея — Светланы Сергеевны КУРБАНОВОЙ. Её работа в профсоюзной организации отмечена серьёзными достижениями: занесена в книгу «Трудовая слава Липецкой области».

НАЧАЛО НЕПРОСТОГО ПУТИ

Светлана Сергеевна Курбанова (в дев. — Волкова) окончила в 2002-м вторую Добринскую школу и целенаправленно поступила в Мичуринский пединститут на факультет химии и биологии.

— Сомнений не было, куда пойти учиться далее, — вспоминает она, — только в педагоги. Примером в этом для меня всегда были и остаются старшая сестра Елена, она учитель логопед-дефектолог, ещё мои школьные педагоги — учитель истории Ирина Васильевна Родионова, а также учитель русского языка и директор школы Галина Павловна Пешкова, к сожалению, сейчас покойная.

И вот уже нынешний учебный год стал для самой С.С. Курбановой «совершеннолетним»: 18 лет она трудится в школе, за это время заочно выучилась в столице ещё на социального педагога. Признаётся, что до того момента, как ей предложили возглавить профком лицея в 2013-м году, она об этой общественной организации ничего не знала: в институте его не было, а потом сталкиваться не доводилось. Но её саму приметили. Видимо, присмотревшись к энергичной молодой учительнице, руководитель лицея решила, что Светлана справится с новым видом деятельности.

— Директор предложила эту «нагрузку», я немного подумала и согласилась, поскольку мне самой всегда интересно что-то новенькое. Хотя поначалу было жутко от неизвестности, да и тяжело. Ведь всё это время я вела и веду уроки биологии, работаю социальным педагогом и имею классное руководство. И новые обязанности легли на плечи нелёгким грузом, многие коллеги были по возрасту намного старше и опытнее меня. Со временем с новыми обязанностями постаралась разобраться. Спасибо за это огромное нашему председателю районного профсоюза образования Оксане Александровне Ростовцевой и директору Татьяне Михайловне Селивановой. Они всегда готовы протянуть мне руку помощи.

«СТАРАЮСЬ ОПРАВДАТЬ ДОВЕРИЕ КОЛЛЕГ»

— Что считаете самым важным в своей профсоюзной работе? — задаю вопрос собеседнице.

— Стараюсь жить интересами тех, кто мне доверяет, — утверждает она. — Заслужить доверие коллег было нелегко, а поддерживать его можно лишь результатом работы. Если раз к тебе подошли за помощью — ты на словах им вроде помогла, на деле — нет, второй раз так, то потом коллеги будут смотреть на тебя, как на пустое место. Я выступаю своеобразным посредником между работодателем и коллективом, в который входят не только педагоги лицея, но и все сотрудники нашего учреждения.

Светлана Сергеевна рассказала, что главным документом профкома лицея является устав профсоюза образования. Помимо этого, она в обязательном порядке изучает коллективный договор и другие локальные акты. Изучает вместе с профкомитетом, в который входят 10 человек.

— С какой целью вы это делаете? — вновь интересуюсь у Светланы Сергеевны.

— Чтобы не было ущемления прав наших работников. В школе всегда очень важен хороший психологический климат, ведь такая тяжёлая работа у учителей. Стараемся справедливо распределять нагрузку. В мои обязанности входит оказывать, в том числе, правовую помощь коллегам. Случается нередко, что им, к примеру, неправильно начисляют пенсию по выслуге лет: какие-то годы не входят почему-то в стаж. Бывают такие моменты, что возникают и судебные споры, мы становимся на сторону педагога, доказываем его правоту. Вот совсем недавно такое дело получило положительный результат в пользу коллеги.

И ПОМОЩЬ, И ПРАЗДНИК

— Во все века и времена считается, что людям требуются и хлеб, и зрелища. Ещё духовная составляющая важна. Что Вами и профкомом лицея делается в этом направлении? — спрашиваю у лидера профкомитета.

— Мы оказываем различные виды материальной помощи. К примеру, на день свадьбы, на рождение ребёнка, во время серьёзной болезни коллег или смерти их ближайших родственников. По себе знаю, как всем очень приятно получить конвертик, пусть и с небольшой суммой, на юбилей… Мамы, находящиеся в декрете, всегда рады нашим поздравлениям. По давно сложившейся традиции мы коллективно отмечаем День учителя, Новый год, 23 февраля, 8 Марта. Может, кто и скажет, что профком создавался для экономической помощи своим работникам, а не для культмассовой работы, только и без этого не проживёшь: на самом деле, помимо хлеба, людям нужны и зрелища.

И Светлана Сергеевна рассказала, что также стало традицией, когда по окончании учебного года коллектив лицея и детского садика, который к нему относится, выезжают на природу. С весёлым сценарием, песнями и танцами. Это ещё более сближает коллег, позволяет им пообщаться в спокойной обстановке, а не на бегу во время короткой перемены, когда надо и детей в столовую отвести, и на доске что-то написать, и отсутствующих отметить…

ОРИЕНТИР ДЛЯ КОЛЛЕГ

Светлана Сергеевна Курбанова пришла ко мне в кабинет с огромным списком достижений профкома лицея. Отсчёт ведёт с 2014-го года, когда получили свидетельство с занесением в книгу «Трудовая слава Липецкой области» за победу в областном конкурсе под сложным названием: «Коллективный договор, эффективность производства — основа защиты социально-трудовых прав граждан», а также за достижения в комплексном решении производственно-экономических и социально-трудовых задач. И таких побед много. Так, в 2015-м лицейский профком вновь стал первым в областном конкурсе «Лучшая первичка». В 2017-м опять победа в областном состязании «первичек» — «Лучший уполномоченный по охране труда».

В 2021-м уже на федеральном уровне они стали первыми — «Лучшая первичка года». В 2022-м — снова первые в областном конкурсе «Лучший публичный отчёт». Это я выборочно гляжу на записи, но ведь ещё были и вторые места… Так что первичку лицея смело можно назвать примером для других.

И лидера профкома приглашают на различные мастер-классы, где Светлана Сергеевна Курбанова делится опытом с другими коллегами. К примеру, так было летом этого года, а в минувшем она лично заняла призовое второе место в областном конкурсе «Профлидер». Это огромное собственное достижение Светланы, если посчитать, сколько первичек во всех школах Липецкой области.

И всё-таки самым главным успехом лидер профкома лицея считает 100-процентное членство в профсоюзе (ранее было 96%). Значит, ей доверяет коллектив.

Лариса Александровна Игуменова и Ирина Юрьевна Ростовцева (слева и справа на фото), педагоги из профкома лицея №1 п. Добринка, на областном конкурсе достойно представили профсоюз образования Добринского района, заняв 3-е место из 23.

В ТЕМУ

В конце ноября завершился VII-й областной фестиваль самодеятельного творчества различных трудовых коллективов Липецкой области под названием «И о войне, и о победе». В 2025-м году он посвящался 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В октябре проходил отборочный этап, где более чем из 150 участников были отобраны только 23 номера. Самые лучшие и достойные. Среди участников финального гала-концерта заслуженно оказались педагоги лицея №1 п. Добринка. Это учитель изобразительного искусства Лариса Александровна Игуменова и учитель английского языка Ирина Юрьевна Ростовцева. Землячки достойно представили на областной сцене не только лицей, но и весь профсоюз работников образования Добринского района: из 23 участников они заняли почётное третье место.