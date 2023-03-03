Профориентационную игру для старшеклассников Краснинского района «Найди себя!» организовала местная администрация с участием представителей Министерства экономического развития и фининститута развития в жилищной сфере России ДОМ.РФ, регионального Центра занятости населения, управления социальной политики, управления экологии и природных ресурсов и управления ветеринарии Липецкой области. Школьники узнали много нового и интересного об условиях поступления в учебные заведения от представителей Воронежского государственного аграрного университета имени Петра I, Елецкого и Липецкого медицинских колледжей. Также их познакомили с мерами поддержки со стороны органов местного самоуправления, с социальными гарантиями и преимуществами работы в родном районе.

В числе востребованных профессий на селе – ветеринарный врач. В связи с развитием сферы животноводства в Липецкой области такие специалисты становятся все нужнее. Учреждения государственной ветеринарной службы региона активно участвуют в процессе подготовки будущих кадров. В настоящее время по целевому направлению от ОГБУ «Липецкая областная ветеринарная лаборатория» обучение в Воронежском государственном аграрном университете имени Петра I и Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И. Скрябина проходят четверо студентов. Помимо профильных ветеринарных учебных заведений областная ветеринарная лаборатория поддерживает связь с Липецким государственным техническим университетом. Как правило, студенты-дипломники в дальнейшем приглашаются на работу. За последние семь лет были приняты и продолжают работать шесть выпускников ЛГТУ.

«Сейчас многие организации и предприятия активно подключаются к работе по подготовке кадрового резерва на перспективу. Они взаимодействуют со школами, специализированными учебными заведениями, устраивают профориентационные встречи с учащимися, мастер-классы, проводят экскурсии, даже формируют классы определенной направленности. Мы поддерживаем такие начинания и считаем, что это позволит сделать так, чтобы молодое поколение не покидало малую родину, а продолжало жить и трудиться на благо процветания региона», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.