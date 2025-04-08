Профориентационная практика правительства Липецкой области покорила Форум Труда в Санкт-Петербурге

Управление государственной службы и кадровой работы правительства Липецкой области представило на Форуме Труда в Санкт-Петербурге настольную профориентационную игру «Миссия Госслужащий. В поисках эффективных решений». Она разработана, чтобы в интерактивной форме познакомить студентов и старшеклассников с особенностями государственной гражданской службы, предоставить им объемные знания о профессии и помочь ответить на ключевые вопросы, возникающие у потенциальных и начинающих госслужащих.

Представляя игру на Форуме, разработчики рассказали, что задача кадровой службы – не только привлечь талантливую молодежь на государственную службу, но и подготовить ее к работе в органах власти. Липчане также провели демонстрационную игровую сессию для студентов вузов Санкт-Петербурга. Интерес к игре превзошел все ожидания – мероприятие было продлено на полчаса, поскольку участникам не хотелось расходиться после окончания запланированного времени. Все студенты получили не только ценные знания о профессии, но и положительные эмоции, а также памятные сувениры от правительства Липецкой области.

Представленная практика вызвала широкий интерес и у участников стратегической сессии – кадровиков органов исполнительной власти из различных регионов страны. Многие из них выразили заинтересованность в масштабировании липецкого опыта и внедрении такой игры в своих регионах. «Интерес к липецкой практике на Петербургском Форуме Труда – это подтверждение эффективности инновационных подходов к работе с молодежью и значимости профориентационных инициатив», – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.