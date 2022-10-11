Юные липчане включились в проект каникулярных школ. Накануне, в первый день осенних каникул, школьники Липецкой области начали утро с профориентационного тестирования.

На площадке Центра цифрового образования детей «IT-куб» Центра дополнительного образования Липецкой области тестирование прошли учащиеся школ №№7 и 38 областного центра. Затем они познакомились с основами профессии дизайнера, сообщили в управлении образования и науки региона. Каникулярная профориентационная школа продлится по 13 октября включительно. За четыре дня ученики приобретут навыки в популярном направлении «Дизайн» и узнают о сферах, в которых востребованы эти специалисты.

«Дети умеют удивлять, а когда у них есть возможности и ресурсы для развития, то они впечатляют еще больше. Каждый ребенок талантлив по-своему, и у каждого должен быть шанс заявить о себе», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Обучение в дистанционном формате организовано Всероссийским центром развития художественного творчества и гуманитарных технологий и Центром стратегических проектов. Каникулярная профориентационная школа проходит в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».