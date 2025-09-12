Профориентационный форум для молодежи стартовал в Липецкой области

Масштабный форум, посвященный развитию профессиональных компетенций у молодежи, «Россия – мои горизонты»! проходит в Липецкой области до 18 сентября. В нем принимают участие больше 1000 школьников и юных жителей региона.

В первый день форума ребята приняли участие в профориентационном квизе, посвященном профессиям будущего и миру информационных технологий —«КиберпрофессияРФ». Кроме того, в рамках форума пройдут профильные экскурсии на ведущие предприятия региона, где участники смогут своими глазами увидеть, как работают современные специалисты в разных сферах.

Всероссийский форум по профориентации «Россия — мои горизонты» – ключевое событие учебного года в области школьной профориентации. Форум призван помочь учащимся осознанно выбрать профессию через прямое погружение в мир специальностей и живой диалог с представителями ключевых отраслей.«Профессиональное самоопределение молодежи — одна из ключевых задач для развития региона. Форум дает нашим школьникам уникальную возможность не просто узнать о современных профессиях, но и своими глазами увидеть работу ведущих предприятий области. Такой практический подход поможет ребятам сделать осознанный выбор и найти свой путь в стремительно развивающемся мире профессий, особенно в сфере высоких технологий и цифровой экономики, которые являются приоритетами для Липецкой области», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.