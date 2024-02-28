Профсоюз педагогов района всегда в советские годы был и до сей поры остаётся самым многочисленным. Что беспокоило учителей ранее и что волнует теперь? Об этом разговор — с двумя лидерами: Оксаной Александровной Ростовцевой, возглавляющей организацию сейчас, и с Александрой Павловной Чернышовой, захватившей в своей деятельности два периода: советский и новый российский.

ТЕПЛО — КАЖДОМУ ПЕДАГОГУ

Когда б ни трудились профсоюзные лидеры, цель в конечном итоге у них одинаковая: наладить взаимоотношения педагогов с руководством, знать о насущных проблемах «сеющих разумное, доброе, вечное». Любой человек не может быть по-настоящему счастлив, если у него не ладится на работе. И каждый хочет быть уверен в том, что его труд будет своевременно и в полном объеме оплачен, условия труда будут безопасными и комфортными. Конечно, не профсоюз платит зарплату и создает условия труда. Но сколько мы знаем случаев, когда именно профсоюз добивался повышения оплаты труда педагогов! Он контролирует предоставление социальных льгот и гарантий, обеспечивает правовую защиту интересов работников. Да и психологический климат в коллективе во многом зависит от профсоюзной организации.

Ветеран педагогического труда Александра Павловна Чернышова 23 года была во главе районного профсоюза образования. Поддерживая во всём коллег-учителей, особенно в 90-е годы, стала одним из инициаторов письма президенту.

Александра Павловна Чернышова, учитель физики и математики по образованию, сама стала членом профсоюза в 1960-м, трудилась после пединститута в Чамлык-Никольской школе 5 лет (1964-1969 гг.). Потом молодую и ответственную учительницу руководство решило перевести в отдел народного образования на должность инспектора школ.

— В 1986-м меня избрали председателем райкома профсоюза, и в этой должности я трудилась 23 года — до 2009-го, — рассказывает о себе отличник просвещения СССР. — Я начинала свою профсоюзную деятельность со сплочения профсоюзного актива, мне нужны были единомышленники, способные плодотворно работать на местах, в школах. Охват членством тогда составлял более 90%. Это не только учителя, но и воспитатели, и педагоги дополнительного образования.

Если есть организаторские способности и уважение среди коллег, то количество людей, тобой возглавляемых, значения не имеет. Жизненное кредо А.П. Чернышовой — по возможности упредить негатив в коллективе, помочь всем, кто в этом нуждается.

— В разные годы требования к работе учителей менялись. Только сами-то они не изменились: педагоги по-прежнему вкладывают знания и ещё более души в своих подопечных. И, чтобы не было профессионального выгорания, надо учителей всегда поддерживать, заботиться об их здоровье, — уверена Александра Павловна.

Она хорошо помнит, как до появления газопровода зимой во многих образовательных учреждениях был холод, часто и директора, и профкомовские лидеры этих школ просили решить вопрос с котельной: поменять в ней оборудование, помочь завезти уголь. Также и обеспечение учителей коммунальными услугами тогда заключалось в доставке угля и дров к ним на дом. Не всегда коллегам их удавалось подвезти одновременно. К концу 80-х гг. начинались перебои с углем (сейчас мы об этом и думать забыли!). Вот и шли ходоки к Чернышовой: не замерзать же их семьям в мороз.

ДАЁШЬ ЗАРПЛАТУ!

И сейчас, и ранее школы нуждались в обновлении кадров. Молодые педагоги, не имеющие постоянного места проживания в районе, отработав какое-то время, покидали наш край. РК профсоюза совместно с отделом образования стали обращаться к районной и областной администрациям: написали коллективные письма, в которых убедительно объяснили, что без жилья нельзя закрепить кадры на селе, а не будет учителей — некому учить ребятишек. Стали строить дома или давать квартиры педагогам.

— В последний период моей работы часто задерживали зарплату: по несколько месяцев не платили к концу 90-х. А ведь были семьи, из которых на работу в школу уходила вся династия, то есть занять на хлеб насущный или на лекарство им было не у кого…

И вот в это время РК профсоюза во главе с А.П. Чернышовой решился на отчаянный шаг: написать коллективное письмо президенту страны с подписью всех членов профсоюза. Правда, некоторые учителя восприняли это, как пустую трату времени, но всё-таки письмо дошло. Зарплату педагоги получили. А с приходом В.В. Путина к власти таких задержек после не случалось. Более того — её проиндексировали…

ОБЛАСТЬ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЁРСТВА

— В настоящее время Добринская районная организация профсоюза образования объединяет 728 членов и имеет наиболее высокий и стабильный процент охвата членством в области, — продолжает разговор почетный работник сферы образования России Оксана Александровна Ростовцева, возглавляющая организацию с 2009 г.

— Как Вам это удаётся? — спрашиваю у профсоюзного лидера.

— Высокий процент охвата мне достался «по наследству» от Александры Павловны Чернышовой. И, как показывает практика, стабильное профсоюзное членство является результатом целенаправленной и конструктивной работы с социальными партнерами: отделом образования, администрацией района, руководителями учреждений.

Почётный работник сферы образования РФ Оксана Александровна Ростовцева 15 лет возглавляет профсоюз образования и помогает учителям Добринского района в решении различных проблем.

Основным инструментом социального партнерства является коллективный договор — документ, в котором закреплено наибольшее количество льгот для работников. И, прежде всего, это гарантии молодым специалистам, льготы работникам с особыми условиями труда, льготы по аттестации, меры поддержки лиц, выходящих из отпусков по уходу за ребёнком и др. О том, что к формированию данного документа относятся неформально, говорит такой факт: за последние 10 лет школы нашего района неоднократно (6 раз!) становились призерами и победителями областного конкурса «Коллективный договор, эффективность производства — основа защиты социально-трудовых прав граждан». Наиболее активные среди них — коллективы лицея №1, школы №2 п. Добринка, а также гимназии с. Ольговка. Именно эти учреждения в 2021-2022 годах награждены знаком Липецкой областной организации Профсоюза образования с «говорящим» названием — «Территория социального партнерства».

ПРОФСОЮЗ — ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ

Ни для кого не секрет: много сил учителя вкладывают в своих подопечных, поэтому необходимо заботиться и о них самих. Кто это сделает, как ни профком?

— Помимо контроля за соблюдением трудового законодательства, положений коллективного договора, охраны труда, — рассказывает Оксана Александровна, — стараемся вовлекать членов профсоюза в культурные и спортивные мероприятия. Регулярно принимаем участие в областных смотрах-конкурсах художественной самодеятельности, а также активно включились в реализацию федерального проекта «Профсоюз — территория здоровья». Принимаем участие в районных, областных и Всероссийских мероприятиях: спортивных фестивалях, спартакиадах и турслетах педагогических работников.

«Добринские вести» не раз писали о том, как с 2015-го по 2023-й гг. команда учителей Добринского района 4 раза становилась победителем областного туристского слета и представляла Липецкую область на Всероссийском турслете в Республике Адыгея (2015 г.), в Саратовской области (2019 г.), в Республике Татарстан (2022 г.) и в Республике Дагестан (2023 г.). А с 2022 г. летний турслет проводится еще и на уровне района.

Педагоги Добринского района — победители областного турслёта-2023.

МОЛОДЁЖЬ, ШАГ ВПЕРЁД!

И по доброй традиции Добринского профсоюза образования О.А. Ростовцева старается уделить больше внимания молодому поколению учителей. В работе профсоюза реализация молодежной политики является одним из приоритетных направлений. Для этого в Добринском районе создан и активно работает молодежный совет. Он помогает молодым специалистам адаптироваться в педколлективах.

— В наших школах возрожден «институт» наставничества. Проблема привлечения и закрепления молодых кадров в сельские школы остается актуальной до сих пор, но в настоящее время она решается на всех уровнях власти, и в этом есть заслуга профсоюза.

Огромным плюсом по привлечению молодых специалистов в район стала муниципальная программа, в рамках которой за последние 2 года шесть наших педагогов получили новые дома. Один педагог трудоустроен в рамках федеральной программы «Земский учитель». Сегодня молодые педагоги имеют право на предоставление региональной единовременной социальной выплаты в размере 120 000 руб.

ДОБРИНЦЫ — В КНИГЕ ПОЧЁТА

Достижение хороших результатов организацией напрямую зависит от активности профсоюзных лидеров и членов профсоюза, благодаря которым Добринская районная организация Общероссийского профсоюза образования занесена в книгу Почета профсоюза работников народного образования и науки РФ (2015 г.) и книгу Почета Липецкой областной организации профсоюза образования (2021 г.).

— Я хочу отметить, что в каком бы направлении мы ни работали, — подводит итог сказанному Оксана Александровна, — главными для нас всегда остаются люди, члены нашего профсоюза с их вопросами и проблемами, которые мы стараемся решать.

По-моему, это и есть самое настоящее неравнодушие, желание искренне вникнуть в ситуацию тех, кто к тебе обращается. Этими качествами отличается лидер профсоюза.

Из разговора с двумя собеседницами можно сделать вывод: профсоюз образования был, есть и наверняка далее на многие годы останется открытым для педагогов. Ведь главная его задача — слушать и слышать учителей, которым необходима поддержка и помощь. Сами председатели профсоюза несут на себе нелёгкую ношу. Это всегда педагоги дипломатичные и авторитетные, отзывчивые и справедливые.