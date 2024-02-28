Территориальная профсоюзная организация работников Добринского райпо в сфере торговли — самая многочисленная в Липецкой области. В ней сейчас состоит 100% работников райпо, а это 150 человек. И вот уже почти четыре десятка лет (с 1985 года) бессменным лидером профсоюзной организации является Л.М. Шляхова.

Как вспоминает Лариса Михайловна, были времена, когда членов профсоюзной организации было 1200. Но, несмотря на реорганизацию и сокращение предприятий, профком по-прежнему выполняет свои главные функции — защищает трудовые интересы работников.

Раньше возможностей у профкома было гораздо больше. Что-то стало историей, а что-то и осталось. Обыденным делом для работников райпо была выдача им бесплатных санаторно-курортных путевок, причем оздоравливали не только членов профсоюза, но и их детей.

До сих пор в профсоюзе райпо осталась такая мера поддержки работников, как оказание материальной помощи в различных жизненных ситуациях. В случае бракосочетания работнику предоставляются выходные дни и ценный подарок от организации. Если дети идут в 1-й или в 11-й класс, родителям положен выходной день. А если у работника случилось несчастье, умер кто-то из близких родственников, то ему выдается материальная помощь и предоставляется выходной день. Материально профком помогает своему члену и тогда, когда он долго и тяжело болеет.

На профсоюз, по мнению Л.М. Шляховой, возложена большая миссия — социальная. И профком райпо с ней удачно справляется. Сейчас в каждом подразделении добринской потребкооперации, будь то хлебозавод, общепит, сеть магазинов, созданы максимально комфортные условия для своих работников. И это решалось в тесном контакте с руководством районного потребительского общества, в том числе с ныне покойным председателем Добринского райпо Ю.В. Будаевым. Юрий Васильевич выстроил тесную работу с профкомом и всегда ему помогал. И, как говорит Л.М. Шляхова, его преемник К.В. Будаев продолжает эту традицию.

В 80-90-е годы прошлого века общественная жизнь в профсоюзе райпо буквально кипела. У них была своя футбольная команда, которая выступала на районных спортивных турнирах. У добринцев более старшего поколения остались в памяти выступления райповского хора, куда входили женщины-работницы потребкооперации. Около 30 человек участвовали в нем. В свое время хором руководил Г.М. Асламов. После работы участницы художественной самодеятельности спешили в ДК на репетиции. А для выступления на различных мероприятиях культработники выдавали им костюмы.

Сплачивали работников райпо и туристические поездки, которые были в те же 80-90-е годы обыденным делом. Профком организовывал экскурсии в Москву, Санкт-Петербург, Волгоград, Прибалтику.

Осталась добрая традиция отмечать Международный день работников потребкооперации, который проходит в первую субботу июля. Ранее на него приглашали артистов из Липецка, популярную в 90-е годы группу «Карие глазки». Сейчас все упирается в финансы, но традиция чествовать передовиков осталась. Своим выступлением работников райпо теперь радуют наши местные звезды.

Сегодня стало историей оказание помощи совхозам и колхозам. Коллектив Добринского райпо ежегодно выезжал на прополку и уборку сахарной свеклы в совхоз «Кооператор».

Сплачивало коллектив потребительского общества и участие в различных ежегодных профильных конкурсах: смотр-конкурс предприятий, молодых продавцов, кондитеров, социалистическое соревнование между организациями райпо. Добринцы на них регулярно были победителями и призерами. А за результатами стояла долгая совместная подготовка к выступлениям.

Мало кто знает, но ранее в Добринском райпо существовала своя школа продавцов. После ее окончания у бывших учеников была стопроцентная гарантия трудоустройства в подразделениях райпотребкооперации.

В 80-е годы предприятие активно строило в Добринке дома для своих работников на улицах 8 Марта, Кооперативной, Мжачева. Их давали особо нуждающимся в улучшении жилищных условий семьям.

Подводя итог беседы, Л.М. Шляхова подчеркнула, что сейчас профсоюз продолжает работать в тесном контакте с руководством Добринского райпо. И, самое главное, по мнению Ларисы Михайловны, профсоюзная организация всегда поможет своему работнику.