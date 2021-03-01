В Липецкой области подвели итоги регионального конкурса “Лучшая первичная профсоюзная организация 2020 года”.

По его итогам 1 место заняло ОГУП “Дендропарк Лесостепная опытно-селекционная станция” (председатель – Т.А. Бекетова).

Второе место среди всех профорганизаций Липецкой области досталось первичке Добринской центральной районной больницы с ее председателем Наталией Васильевной Шелковниковой.

Третье место разделили первичная профсоюзная организация МБОУ СОШ с. Троицкое им. Героя Советского Союза М.Д. Карасева Липецкого муниципального раойна (председатель М.В. Буянкова) и первичная профсоюзная организация МБДОУ №135 г. Липецка (председатель Е.А. Корниленкова).