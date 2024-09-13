Добринские аграрии приступили к уборке подсолнечника. Работа из-за аномально жаркой и сухой погоды началась раньше обычного. Несмотря на неприятный сюрприз от небесной канцелярии, селяне в эти дни стараются взять от земли-кормилицы по максимуму.

На полях сельскохозяйственного потребительского снабженческо-сбытового кооператива «Велес» обмолот подсолнечника начался первым в районе. Влажность семечек — не выше шести процентов, что является превосходным показателем как для их уборки, так и для длительного хранения. Предварительно проведенная десикация посевов высушила масличные корзинки вместе с их содержимым. Теперь селянам важно убрать урожай без потерь.

Механизатор Николай Калинин отдал 20 лет работе в сельском хозяйстве.

В общем комплексе работ по производству семян подсолнечника его уборка является наиболее сложным и трудоемким процессом. Главное требование — обеспечить сбор семян без потерь при минимальных затратах труда и средств, а также создать благоприятные условия для выращивания последующих культур.

Сергей Оводков и Андрей Усов на месте предстоящей уборки подсолнечника.

— Подсолнечником у нас занята площадь в одну тысячу двести гектаров, — рассказывает председатель кооператива Андрей Злобин. — Подготовку к его севу мы начали прошлой осенью. Поля были вспаханы, не забыли про минеральные удобрения. В среднем один гектар пашни получил по два центнера аммиачной селитры. Перед уходом «в зиму» все земельные массивы тщательно прокультивировали и выровняли. С приходом весны провели боронование, предпосевную культивацию, и только лишь после этого в поле вышли сеялки. Не подвели нас и гибридные семена, хорошо переносящие засушливое лето.

Их высокий потенциал, устойчивый к стрессовым условиям, дает в эти дни «Велесу» стабильный урожай — более двадцати центнеров маслосемян на круг.

Взметая клубы пыли, по полю движутся четыре комбайна. Вместо привычных жаток машины оборудованы специальными гребенками. Величину потерь и качество обмолота определяют визуально в начале и через каждые один-два часа работы. Для этого механизаторы на несколько минут останавливают комбайны, осматривают небольшой участок убранной полосы, а затем оценивают количество потерь свободными семенами, срезанными и несрезанными растениями.

Точность контроля зависит от их опыта и квалификации. Сомневаться в профпригодности Николая Калинина, Сергея Оводкова, Ивана Земисева и Андрея Усова не приходится, ведь именно им было доверено управлять современными агрегатами. Герои нашего материала — люди опытные, из года в год честно выполняют свою работу.

Как только очередная партия маслосемян ссыпается из комбайна в кузова грузовых автомашин, КамАЗы уезжают с поля. Водители Александр Чапурин и Юрий Злобин оперативно доставляют новый урожай на зерновой ток.

Прибывшую с полей продукцию подрабатывают, очищают от посторонних примесей и заботливо укладывают на временное хранение. Руководит процессом машинист зерноочистительного комплекса Вадим Матыцин. Про сбыт своего «черного золота» кооператоры пока не думали. Времени на это нет, уборка не терпит простоев.

— Когда есть товар, покупатель найдется, — уверен Андрей Злобин. — На сегодняшний день за тонну маслосемян предлагают тридцать тысяч рублей. Рачительный хозяин придержит товар в закромах, ближе к весне взяв за него более высокую цену.

По данным отдела сельского хозяйства, добринцам предстоит обмолотить 14 140 гектаров, занятых подсолнечником. Глава Добринского муниципального района Александр Пасынков выразил уверенность в том, что местные аграрии отлично справятся с поставленной задачей в оптимальные сроки. Также он подчеркнул, что район имеет все необходимые ресурсы и опыт для проведения уборки качественно и быстро.

— Нет никаких сомнений в том, что завершим обмолот максимально быстро и с хорошим урожаем, — отметил

А. Пасынков.