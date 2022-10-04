Занятия в швейных мастерских в рамках программы «Активное долголетие» доступны уже в семи районах региона – Липецком, Задонском, Усманском, Добровском, Измалковском, Лебедянском и Чаплыгинском. Пожилые люди могут освоить техники кройки и шитья и изготовить несложные текстильные изделия: прихваты, полотенца, фартуки, салфетки.

Мастерские создаются на базе учреждений культуры на средства президентского гранта, полученного АНО «Со-общество». Для пенсионеров занятия абсолютно бесплатны. Швейная техника, расходные материалы и ткани предоставляются организаторами. Вещи, которые создают своими руками посетители, не для продажи. Но при желании участники проекта могут подарить их кому угодно.

«В Липецкой области очень много представителей старшего поколения, которые после выхода на заслуженный отдых продолжают вести активный образ жизни. Мы стараемся создавать необходимые условия для их переобучения, саморазвития, общения. Видим, что разработанные в регионе проекты востребованы и актуальны», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Проект «Активное долголетие» реализует управление социальной политики Липецкой области. Как пояснили в ведомстве, каждый представитель серебряного возраста может найти для себя интересный полезный досуг, разнообразить свою жизнь, привнести в нее больше общения. Сейчас организаторы работают над тем, чтобы обеспечить шаговую доступность занятий. Актуальное расписание на октябрь доступно в социальной сети ВКонтакте на странице проекта.