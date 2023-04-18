Торжественное открытие Программы «Амбассадоры проекта «Бережливый регион» (Амбассадоры LEAN) состоялось сегодня в правительстве Липецкой области. Цель программы – популяризация принципов и ценностей бережливых технологий в органах государственной власти и органах местного самоуправления. Она организована АНО «Региональный центр компетенций» (РЦК) совместно с областным управлением государственной службы и кадровой работы.

«Бережливые технологии активно внедряются в Липецкой области еще с 2019 года при поддержке Госкорпорации Росатом, – отметил на открытии заместитель губернатора региона Сергей Курбатов. – Эти методики помогают улучшить качество государственных услуг и повысить удовлетворенность граждан. Участие в Программе «Амбассадоры LEAN» дает возможность для каждого исполнительного органа власти найти свои скрытые ресурсы, чтобы реализовать проекты по оптимизации. Важно, чтобы у проектов был реальный результат, который принесет пользу жителям региона».

Участники программы пройдут обучение бережливым технологиям, а затем будут реализовывать проекты, направленные на улучшение рабочих процессов. Методологическую поддержку и консультации по реализации бережливых проектов будущим амбассадорам окажут сотрудники проектного офиса АНО РЦК. В конце года они подведут итоги проектов, и по результатам участникам будет присвоен уровень Амбассадорства – от начального желтого до самого высокого бирюзового.

Программа впервые была запущена в 2022 году и показала свою важность и эффективность. Благодаря проектам участников программы удалось добиться значимых результатов:

– на 24 часа сокращено время межведомственной передачи документов между инспекцией Гостехнадзора и МФЦ;

– на 78% сокращено время подготовки и направления претензии управлением имущественных и земельных отношений;

– на 34% сокращено количество жалоб в управление социальной политики;

– на 21% сокращено количество обращений по вопросам оказания помощи в управление здравоохранения;

– на 68% сокращено время дозвона граждан в call-центр МФЦ.

Также Программа «Амбассадоры LEAN» получила признание на различных конкурсах. В частности, она заняла первое место в номинации «Кадровая политика в ОГВ И ОМСУ» в конкурсе РАНХиГС по программе Минобрнауки «ПРИОРИТЕТ 2030». Кейс войдет в «Атлас лучших практик» и будет внедрен в программы ДПО РАНХиГС.

«Вся наша работа строится в интересах людей. Для удобства жителей пересматриваются форматы предоставления услуг и оптимизируется работа различных служб и ведомств», – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.