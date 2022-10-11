Обучение по бесплатной образовательной программе «Азбука предпринимателя» завершили 38 участников. За четыре дня слушатели вместе с тренером проекта Александром Лыткиным получили знания в области оценки бизнес-идей, разработки маркетинговой стратегии, определили форму ведения бизнеса, узнали о современных тенденциях и мерах поддержки регионального бизнеса.

«Несмотря на то, что программа подошла к концу, участники в любой момент могут обратиться в центр «Мой бизнес», задать вопросы по производству и сбыту продукции на внутренние и международные рынки», – отметил Александр Лыткин.

Для более эффективного погружения в предпринимательскую деятельность для участников тренинга была разработана специальная интерактивная методика, которая позволила обеспечить вовлечение участников в процесс, наладить коммуникацию внутри группы и на примере реальных кейсов разобрать ситуации, с которыми может столкнуться предприниматель в процессе создания и развития своего бизнеса. «Благодаря «Азбуке предпринимателя» я узнала базовые юридические аспекты ведения бизнеса и налогообложения. Научилась составлять производственный, маркетинговый и организационный планы и преуспела в финансовом планировании. Выражаю огромную благодарность тренеру Александру Лыткину и центру «Мой бизнес», за такую замечательную возможность узнать о всех подготовительных этапах и нюансах составления бизнес-плана», – поделилась своими впечатлениями участница программы Виктория Кириченко.

В финальный день программы участники презентовали бизнес-планы, получив активную обратную связь как от своих коллег, так и от тренера. По окончании обучения у всех слушателей появился готовый к реализации бизнес-проект и сертификаты о прохождении курса, которые дают дополнительные баллы при получении некоторых видов государственной финансовой поддержки. «Предприниматели, получающие господдержку, начинают свое дело, развивают предприятия, наращивают производство, а это положительно отражается на экономическом потенциале как отдельных территорий, так и региона в целом», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Чтобы принять участие в тренингах, семинарах, мастер-классах, а также проходить обучение и повышать свои бизнес-компетенции, необходимо обратиться в центр «Мой бизнес», расположенный в Липецке, на улице Кузнечная, 8, телефон 8-800-301-76-75. Он создан в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Функции органа управления Центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой – правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.