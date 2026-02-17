Программа для участников спецоперации «СВОй бизнес» стартовала в Липецкой области

Программа для участников СВО и их семей, желающих открыть своё дело или возобновить бизнес, стартовала сегодня в Липецкой области. Проект реализуется партией «Единая Россия», общественной организацией «ОПОРА РОССИИ» и Корпорацией МСП при поддержке правительства Липецкой области.

«Наши ребята доказали свою надёжность на передовой. Теперь мы создаём условия, чтобы они могли проявить себя и в мирной жизни. Уверен, что навыки, которые они приобрели в ходе службы – дисциплина, умение принимать решения, работать в команде – станут хорошей основой для собственного дела», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Как сообщили организаторы проекта, ветераны СВО и члены их семей пройдут пятидневный интенсив, где изучат основы предпринимательской деятельности. Опытные предприниматели станут наставниками участников.

В рамках интенсива запланированы бизнес-визиты на предприятия малого и среднего бизнеса в регионе. Участникам программы также расскажут о мерах поддержки и инструментах развития, которые доступны сегодня как начинающим предпринимателям, так и тем, кто продолжает развивать свое дело.

«Программа «СВОй бизнес» позволяет участникам разобраться в нюансах предпринимательской деятельности, составить грамотный бизнес-план, а также сориентироваться, какими мерами поддержки и на каком этапе лучше воспользоваться. Для ветеранов сегодня доступны льготные микрозаймы в государственных микрофинансовых организациях, подать заявку на получение которых можно через Цифровую платформу МСП.РФ. Также действуют совместные гарантии Корпорации МСП и региональных гарантийных организаций, которые помогают привлекать как микрофинансирование, так и банковские средства при недостаточности залога», – сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Программа «СВОй бизнес» проходит в регионах России с 2025 года и уже охватила около 840 ветеранов СВО и членов их семей из 37 субъектов страны.