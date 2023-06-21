Инновационный проект «Ступени к здоровью» стартует в Липецкой области 26 июня. Реализовывать его будет социальная защита региона. Проект разработан специально для людей, которые перенесли инсульт, и должен помочь им восстановиться, а их родственникам – научиться ухаживать за своими близкими и правильно оказывать им помощь.

Первыми участниками проекта станут 12 липчан, в том числе участники СВО, все они перенесли нарушение мозгового кровообращения и получат возможность реабилитироваться на дому. Проект рассчитан на три периода, в каждом за четырьмя семьями на два месяца будут закреплены группы медиков и психологи. Специалисты на основе назначений врачей будут проводить занятия, физиопроцедуры, оказывать психологическую помощь, а родственников обучат приемам ухода.

«Проблема поддержки и реабилитации людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями – одна из ключевых в современном здравоохранении. Использование передовых подходов, обучение родственников в так называемых школах ухода – бесценный опыт, который должен повысить качество жизни людей, перенесших тяжелые заболевания», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Первые специалисты начнут работу с семьями уже на будущей неделе. Желающие стать участниками проекта могут обратиться по телефону 8 (4742) 55-70-01 (доб.849).