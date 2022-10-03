Центр «Мой бизнес» (АНО «ЦПЭ Липецкой области») завершил третий модуль акселерационной программы «Экспортный форсаж». Он был посвящен формированию финансовых условий экспортной сделки. Федеральный тренер Школы экспорта РЭЦ Елена Герчикова рассказала участникам о финансовых рисках, выборе финансового инструмента и его влиянии на стоимость экспортной сделки.

Участники получили домашнее задание, которое должны будут выполнить в межмодульный период. Акселерационная программа «Экспортный форсаж» была специально разработана «Школой экспорта» АО «Российский экспортный центр» в рамках нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт». Главная ее задача – заключение компаниями-участниками новых экспортных контрактов в целевых странах экспорта.

Программа направлена на реализацию экспортного потенциала предприятий и формирование системного подхода к структурированию экспортного проекта – от выбора зарубежного рынка до расчета оптимального логистического маршрута, минимизации рисков, снижения издержек.

Впереди участников программы «Экспортный форсаж» ждет освоение еще двух модулей: «Реализация экспортной сделки» и «Переговоры и заключение контракта». По итогам прохождения акселератора компания-участник подготовит план выхода на зарубежные рынки с пошаговыми рекомендациями и подробными инструкциями к действию.

Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Липецкой области (ЦПЭ Липецкой области) создан правительством Липецкой области и Союзом «Липецкая торгово-промышленная палата». Он начал работать в 2017 году. «Наращиванию экспорта в регионе уделяется особое внимание. Липецкая область имеет значительный потенциал в этой сфере. Наши компании выпускают много качественной продукции, которая достойна широкого внимания и продвижения», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.