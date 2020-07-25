Программа «Экспортный форсаж» стартовала в центре «Мой бизнес»

В центре «Мой бизнес» сегодня подписано трехстороннее соглашение о взаимодействии, направленном на реализацию региональной акселерационной программы «Экспортный форсаж», между АНО ДПО «Школа экспорта АО «Российский экспортный центр», АНО «ЦПЭ Липецкой области» и Липецким отделением ПАО Сбербанк.

Подписывая документ, директор АНО «ЦПЭ Липецкой области», президент Липецкой ТПП Анатолий Гольцов и управляющий Липецким отделением ПАО Сбербанк Роман Петрухин отметили актуальность реализации данного проекта для начинающих экспортеров области. Приоритетной целью проекта является содействие обеспечению условий выхода компаний региона на международный рынок, укрепление управленческих навыков и компетенций сотрудников компаний, необходимых для эффективной работы на международных рынках, организация и проведение переговоров с потенциальными покупателями на зарубежных рынках. «Атмосфера конструктивного взаимодействия между властью и бизнесом, в том числе, зарубежным, способна стать одним из серьезных факторов экономического и промышленного роста в регионе и стране в целом», – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Программа «Экспортный форсаж» включает шесть интенсивных двухдневных образовательных модулей, позволяющих предприятиям-участникам получить необходимые знания и навыки для эффективной реализации экспортного проекта. Также запланированы межмодульные периоды по две недели каждый, в ходе которых участники получат практические навыки в ходе реализации собственных экспортных проектов. Первый образовательный модуль состоится в Липецке 4 августа.