Программа «Губернаторские 1,5 миллиона» нашла онколога для Елецкой городской больницы №2. Им стала Татьяна Шеметова. Молодой специалист родилась в Воронежской области. В 2020 году окончила Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко, получила квалификацию «врач-лечебник» по специальности «лечебное дело». В 2022 году окончила ординатуру по специальности «онкология». Три года работала врачом-терапевтом участковым в одном из медицинских учреждений Воронежской области. Узнав о программе «Губернаторские полтора миллиона», врач приняла решение переехать в Липецкую область. В апреле она трудоустроилась в Елецкую городскую больницу №2 в должности врача-онколога, сообщает управление здравоохранения Липецкой области.

В обязанности Шеметовой входит прием пациентов с подозрениями на злокачественные новообразования, обследование, диагностика заболеваний, выявление осложнений, предупреждение и устранение нежелательных побочных реакций на проводимое лечение, диспансерное наблюдение, назначение реабилитационных мероприятий, профилактика, осмотр маломобильных пациентов на дому. Татьяна Шеметова принимает более 30 человек в день. За время работы в Ельце она осмотрела свыше 3,1 тысячи жителей.

«Кадровый вопрос в здравоохранении региона решается стратегически. Мы проводим большую работу в медвузами, чтобы их выпускники рассматривали нашу область для трудоустройства после окончания. Мотивируем школьников к выбору профессии врача, организуем целевой набор. Также мы приглашаем к себе на работу уже опытных медиков и готовы предложить им выгодные условия», — не раз отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.