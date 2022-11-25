Оториноларинголог Адам Гереев трудоустроился в Липецкую городскую поликлинику №4 по программе «Губернаторские полтора миллиона» (до 2022 года – «Губернаторский миллион»). Доктор работает в лор-отделении. В его обязанности входят обследования на выявление заболеваний уха, горла и носа, направление пациентов на лабораторные и инструментальные исследования, назначение лекарств, выполнение отдельных хирургических вмешательств, профилактика осложнений и так далее. С сентября Адам Магомедович осмотрел и назначил лечение около 750 пациентам поликлиники.

Адам Гереев родился и вырос в Республике Дагестан. В 2018 году окончил Рязанский медицинский университет по специальности лечебное дело, а в 2022-м – ординатуру Северо-Западного медицинского университета по специальности оториноларингология. Врач считает, что работа в первичном звене станет лучшим шагом в развитии профессиональной деятельности. «Я всегда мечтал стать врачом. Думаю, что врач — самая необходимая и благородная профессия. Хочу с большой самоотдачей помогать людям справляться с их болезнями и спасать жизни», – говорит Адам Гереев.

По словам коллег, Адам Магомедович обладает деловыми качествами, добросовестно выполняет поручения, требователен к себе и медицинскому персоналу. В общении врач вежлив и отзывчив. К пациентам проявляет внимательность, деликатность, терпение, умеет сказать доброе слово.

За время действия губернаторской программы в липецкую медицину пришли 114 врачей, из них 40 – в 2022 году. Мера поддержки предоставляется медикам дефицитных специальностей, впервые трудоустроившимся на территории Липецкой области.

«Липецкая область испытывает определенную нехватку медиков, но эта проблема решается с помощью множества программ и мер поддержки новых специалистов. Эта работа будет продолжена до тех пор, пока мы не достигнем стопроцентной обеспеченности медицинских учреждений кадрами», – отмечает губернатор региона Игорь Артамонов.